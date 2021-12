Tragedia sfiorata per un soffio a Brindisi ieri pomeriggio, dove un palo della pubblicazione illuminazione è crollato rovinosamente al suolo al rione La Rosa, per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento. Se quel palo fosse caduto pochi istanti prima sarebbe potuta accadere una disgrazia: secondo quanto riferisce Brindisi Time, infatti, da poco era passato di lì un autobus della linea urbana. Si tratta appunto dell’unica linea urbana che passa dal quartiere, la numero 7, che collega la frazione di Tuturano a Brindisi.

Solitamente il bus è utilizzato da tante persone che si recano nel capoluogo di provincia per lavoro, ma anche da diversi giovani che raggiungono con il mezzo pubblico il capoluogo di provincia. Ma anche se in quel momento fosse transitato un pedone o una vettura le conseguenze potevano essere molto serie. Il palo è stato poi rimosso, ma la paura è stata tanta.

Tanti pali sarebbero in quello stato

Secondo quanto riferisce la testata giornalista Brindisi Time, nel capoluogo di provincia sarebbero molti i pali che si trovano in quelle stesse condizioni. L’accaduto ha destato comunque molta apprensione in tutto il quartiere. Sui social c’è chi definisce il La Rosa come un quartiere fantasma.

Come già detto non è noto perchè quel palo sia caduto. Sul caso ci saranno sicuramente le relative indagini da parte delle autorità. Questa fortunatamente nessuno si è fatto male, e molto probabilmente di quanto accaduto non si sono accorti neanche i passeggeri a bordo dell’autobus, visto che quest’ultimo era già passato.

La zona in cui è caduto il palo poi è disseminata di villette. Come si può vedere dalle immagini diffuse da Brindisi Time il palo è praticamente caduto di traverso sulla carreggiata. Il rione La Rosa si trova alla periferia sud del capoluogo di provincia pugliese. Sul caso potranno forse conoscersi altri dettagli a breve.