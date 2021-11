Una tragedia sul lavoro si è verificata questa mattina a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, dove un operaio di 57anni, Claudio Petrachi, è deceduto dopo essere caduto da una impalcatatura sulla quale stava lavorando. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, l’uomo era alle prese con dei lavori di ristrutturazione dello stesso immobile, quando all’improvviso avrebbe perso l’equlibrio cadendo nel vuoto. Il dramma si è verificato nel giardino dell’abitazione, situata in via Fontana.

Il proprietario dell’immobile, che si trovava nelle immediate vicinanze, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della locale stazione, unitamente alle ambulanze del 118 e ai tecnici dello Spesal, a cui spetterà adesso verificare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro. Stando alle prime informazioni pare si tratterebbe di una caduta accidentale. I carabinieri hanno cominciato le indagini su quanto accaduto stamane.

Proprietario non in pericolo di vita

Il proprietario dell’immobile, un 68enne, è stato trasportato all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non sono giudicate preoccupanti, per cui non è assolutamente in pericolo di vita. L’altro operaio invece sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto.

Al momento non sono note le cause che hanno portato all’incidente odierno. Sulla vicenda faranno sicuramente chiarezza sia i tecnici dello Spesal che la magistratura. La notizia del dramma si è sparsa immediatamente nella cittadina brindisina, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti.

San Pancrazio è una cittadina che si trova al confine tra le provincie di Brindisi e Taranto. Per motivi di privacy le generalità del proprietario della casa non sono state rese note. Sotto shock i famigliari della persona deceduta, nonchè i suoi amici e conoscenti. Sulla tragedia avvenuta nel brindisino, l’ennesima del genere in Italia, si aspettano quindi ulteriori ed eventuali riscontri investigativi da parte dell’autorità inquirente.