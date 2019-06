Brindisi: nonno 71enne arrestato per atti sessuali con le tre nipotine

Orrore nella provincia di Brindisi, dove un nonno di 71 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato delle proprie nipoti per circa 10 anni. Le bimbe avrebbero confidato l’intera storia alle maestre e così l’uomo è stato arrestato dai carabinieri. Per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare ai domiciliari, visto che dai racconti degli inquirenti è emerso che l’uomo non sarebbe in grado di reprimere i suoi impulsi verso le tre nipoti.

L’indagine è iniziata subito dopo i racconti delle bambine alle proprie maestre. I carabinieri della Procura di Fasano, grazie all’aiuto e all’assistenza di uno psicologo, hanno raccolto la testimonianza delle tre bambine. A quanto pare, vista la condotta dell’uomo nel corso degli anni, i carabinieri della Stazione di Fasano hanno dichiarato che l’uomo è incapace di contenere i suoi impulsi sessuali e quindi hanno proceduto all’arresto dell’uomo, nella giornata di martedì 11 giugno. Dopo l’arresto per l’uomo sono scattati subito gli arresti domiciliari.

Il 71enne è accusato di abuso di relazioni domestiche e atti di violenza aggravata, ripetuti nel tempo, ai danni delle sue nipoti, di 14 anni e 10 anni. L’indagine contro l’uomo è iniziata a seguito delle segnalazioni da parte di alcune insegnati delle bambine, che hanno raccolto le confidenze di quest’ultime.

Le molestie del nonno contro le tre nipoti sarebbero iniziate nel 2009, quando l’uomo avrebbe abusato per la prima volta della nipote più grande per poi continuare con le altre due sorelle più piccole. Le molestie avvenivano con atti repentini, quando le tre bambine si trovano in casa da sole con l’uomo.

Le bambine hanno raccontato, inoltre, che le molestie sarebbero proseguite fino ad aprile 2019 e la situazione si sarebbe aggravata quando, nell’ultimo periodo, le tre sorelle erano state affidate ai nonni. Le tre bambine hanno raccontato che, la notte prima di andare a letto, si chiudevano in camera per evitare che il nonno si avvicinasse a loro.