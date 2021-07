Un dramma che ha dell’assurdo si è verificato nella giornata di ieri a Ostuni, in provincia di Brindisi. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un uomo di 54 anni, le cui generalità non sono state rese note, è morto dissanguato dopo aver cercato di entrare nella propria abitazione rompendo una finestra. Dai primi riscontri investigativi, pare che l’uomo si sia reso conto di essere rimasto fuori da casa. Egli viveva da solo nell’abitazione, che si trova nelle campagne della “Città Bianca”.

Così, visto che non c’era nessuno ad aprire la porta, ha pensato di tirare un colpo con il braccio e rompere il vetro di una finestra. Ma durante l’operazione si è gravemente tagliato, tanto che ha cominciato a perdere tantissimo sangue. In un primo momento nessuno si sarebbe accorto di nulla, ma qualche momento dopo è arrivata a casa sua una vicina che andava a trovarlo di tanto in tanto. La signora si è resa subito conto che qualcosa non andava, in quanto ha visto tanto sangue per terra.

Indagini in corso

La vicina non ha visto direttamente il corpo del malcapitato. A fare la macabra scoperta sono stati gli agenti della Polizia di Stato e i soccorritori del 118. I poliziotti hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica insieme al medico legale, che ha constatato la morte dell’uomo per cause accidentali.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, Livia Orlando, ha restituito la salma ai familiari in modo da poter svolgere le esequie dello sfortunato 54enne. La vittima avrebbe cominciato a perdere molto sangue dall’avambraccio. Come già detto, l’uomo viveva da solo.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio avvenuto a Ostuni. La notizia si è diffusa immediatamente in città, destando sconcerto tra gli abitanti della cittadina brindisina, che è anche una nota meta turistica. Sul caso si aspettano quindi eventuali ed ulteriori dettagli da parte di chi indaga.