Si è rischiata la tragedia questa mattina a Brindisi, precisamente al rione Santa Chiara, quartiere situato alla periferia ovest del capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riferiscono i media locali, un’anziana donna ha minacciato di uccidersi, volendosi gettare dal balcone della sua abitazione. Alcuni presenti hanno notato la scena e chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118.

La donna, all’arrivo del personale delle volanti della Polizia, era sul davanzale della finestra con le gambe penzoloni nel vuoto. Ai presenti ha detto di voler farla finita, ma gli agenti, dopo una trattativa sono riusciti a farla desistere. La donna sembrava intenzionata veramente a lanciarsi di sotto. Anche i pompieri e il 118 hanno parlato alla donna, paura tra le persone che hanno assistito alla scena.

Allarme rientrato

L’anziana, una volta tranquilizzata, è scesa dal davanzale e ha aperto la porta di casa ai soccorritori, che l’hanno ascoltata. Agli agenti e ai sanitari del 118 ha raccontato come stesse vivendo una situazione non facile, a causa di una serie di vicende che riguardano lei e alcuni parenti. Da questa situazione la donna sarebbe ormai esasperata.

Per questo oggi aveva preso l’estrema decisione, ovvero quella di farla finita. Ha aperto una delle finestre dell’abitazione e si è seduta sul davanzale. L’anziana si trovava a diversi metri d’altezza e se fosse caduta di sotto le conseguenze potevano essere davvero molto gravi. Fortunatamente niente di tutto ciò è accaduto.

L’anziana è stata comunque portata in ospedale per gli accertamenti del caso, anche perchè era molto scossa dall’accaduto. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori particolari su quanto avvenuto a Brindisi questa mattina. Per motivi di privacy, e anche per l’estrema delicatezza della vicenda, le generalità della donna non sono stare rese note.