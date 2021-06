Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci devono far capire di quanto bisogna stare attenti a quello che mangiano. Prima di acquistare qualcosa, specialmente il pesce fresco, dobbiamo guardare tutte le sue caratteristiche, questo per sincerarci che il prodotto sia genuino. Fortunatamente per questa famigliola non ci sono stati ulteriori problemi ed è potuta tornare tranquillamente a casa. Ma la paura è stata tanta.