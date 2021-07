Si sono vissuti momenti di paura questa mattina a Tuturano, frazione di Brindisi, dove una Bmw color grigio metalizzato ha seminato il panico tra la popolazione intorno a mezzogiorno. L’auto è giunta a velocità sostenuta nel pieno centro della cittadina brindisina, percorrendo la centralissima via Regina Elena. Dopo pochissimi istanti si è capito che la vettura era inseguita da alcune volanti della Polizia di Stato. Tutto sarebbe cominciato per le strade di Brindisi, quando la pattuglia dei poliziotti ha intimato l’alt alla Bmw. Il conducente, invece di fermarsi, ha pigiato l’acceleratore e ha cercato di dileguarsi.

Ma non aveva fatto i conti con gli agenti, che lo hanno inseguito per una decina di chilometri, fino a quanto appunto l’autista della Bmw non è entrato nella frazione brindisina. A questo punto la vettura inseguita ha imboccato per l’appunto via Regina Elena, per poi svoltare sulla strada che conduce all’area dell’ex mercato comunale, imboccando un piccolo sentiero di campagna. Il soggetto credeva, forse, che quella stradina lo avesse condotto fuori dal centro abitato, ma così non era, in quanto si trattava di una strada chiusa che si trova all’interno di una proprietà privata. A questo punto l’autista è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Paura tra la popolazione

Sul posto sono immediatamente arrivate diverse pattuglie della Polizia di Stato, insieme ai carabinieri della stazione di Tuturano, che hanno proceduto ai rilievi del caso. Ispezionando l’automobile gli inquirenti hanno trovato la sorpresa: la vettura trasportava infatti un ingente carico di eroina. A questo punto è arrivata anche Rita Sverdigliozzi, dirigente della Squadra Mobile di Brindisi.

La Scientifica ha eseguito tutti gli accertamenti del caso, mentre la Bmw adesso è stata portata presso la Questura dove saranno eseguiti ulteriori approfondimenti. Per il momento il conducente della vettura non ha un volto e un nome, ma la Polizia è già al lavoro per rintracciarlo. Non è dato sapere se nella zona vi sia qualche telecamera che potrebbe aver immortalato qualcosa.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l’auto passare a folle velocità. Intorno alla zona in cui era stata abbonandata l’auto con il carico di droga si è creato un piccolo capannello di curiosi, che hanno voluto capire che cosa stesse succedendo. Le forze dell’ordine hanno provveduto ad allontanare tutti. La Bmw è stata rimossa da un carro attrezzi della ditta Tarantini.