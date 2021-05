La volontaria brindisina di 39 anni che lo scorso mese si era ammalata gravemente di Covid-19 è tornata a casa nella giornata di mercoledì 19 maggio. A renderlo noto è in queste ore la stessa Asl di Brindisi. Antonella, questo il nome della volontaria, ha lottato strenuamente contro la malattia. Il 5 aprile scorso, in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute, venne trasportata d’urgenza dall’ospedale Antonio Perrino di Brindisi all’Ismett di Palermo. La donna aveva urgentemente bisogno della terapia Ecmo, ovvero l’ossigenazione extracorporea. In quel periodo in Puglia i posti Ecmo erano tutti occupati.

La donna venne trasferita in ambulanza all’aeroporto militare di Brindisi, e da lì un volo speciale dell’Aeronautica la trasportò nel capoluogo siciliano. Sono stati giorni molto delicati per tutta la città di Brindisi, che ha strenuamente fatto il tifo per la volontaria, molto conosciuta nella zona per il suo costante impegno nel volontariato. Il 17 aprile il sindaco della città pugliese, Riccardo Rossi, ha riferito che Antonella stava meglio e che sarebbe tornata in ospedale a Brindisi.

Le dimissioni

Due giorni fa i sanitari hanno comunicato alla volontaria che il pericolo era alle spalle. Per questo è stata dimessa ed è tornata a casa ad abbracciare i suoi famigliari. Anche all’interno della sezione dei Cavalieri di Malta di Brindisi (dove è iscritta) la tensione è stata tanta, anche perchè Antonella era in prima linea nella lotta all’emergenza Covid.

Lo scorso gennaio aveva dato infatti man forte alle operazioni di screening della popolazione scolastica organizzate dallo stesso Comune di Brindisi. Dopo il ricovero in Sicilia, Antonella è stata trasferita nuovamente al Perrino, presso il reparto di Malattie infettive, dove è stata tenuta in osservazione fino alla guarigione.

Per lei sono stati momenti davvero terribili quelli vissuti con il Covid-19. Una malattia, quest’ultima, che sta continuando a devastare il mondo intero, provocando ogni giorno migliaia di vittime e decessi. In questo periodo in Italia la situazione pare stia lentamente migliorando, ma la guardia resta altissima.