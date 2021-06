Stava percorrendo la strada provinciale 79 che collega Brindisi alla frazione di Tuturano, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha avuto un malore e ha perso il controllo dell’autocisterna che stava guidando. Così è morto Carlo Staiani, 38 anni e originario di San Pietro Vernotico. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, l’uomo è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118.

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente calda nel brindisino, con il termometro che è rimasto abbondantemente sopra i 30 gradi anche nelle prime ore della serata. Non si esclude che il caldo possa essere stata una delle casuse dell’infarto che ha ucciso il 38enne. Un malore improvviso, questione di secondi. Gli agenti della Locale hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso sul luogo del fatto di cronaca. L’episodio si è verificato intorno alle ore 20:00.

La seconda tragedia simile in due giorni

Ieri sera a lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’autocisterna ferma a bordo della carreggiata. La provinciale 79 è un’arteria stradale molto trafficata, ed è la principale strada percorsa dagli abitanti di Tuturano per raggiungere Brindisi. Da qui si raggiunge anche l’hinterland del territorio brindisino, in particolare la zona di San Donaci, al confine con l’agro di Lecce.

Trasportato in codice rosso presso l’ospedale Antonio Perrino, il 38enne è morto poco dopo presso il nosocomio brindisino. La notizia del suo decesso ha provocato sgomento a San Pietro Vernotico, cittadina dove l’uomo era molto conosciuto. Nato in Germania, Staiani risiedeva da molti anni in provincia di Brindisi.

Lascia una moglie e due figlie. I funerali si svolgeranno domani presso la Chiesa Madre di San Pietro Vernotico. Si tratta della seconda tragedia sul lavoro in due giorni. Giovedì scorso, infatti, un giovanissimo migrante, Camara Fantamadi, ha perso la vita stroncato da un malore dopo aver zappato per ore la terra sotto il sole cocente nelle campagne di Tuturano. L’uomo è morto mentre tornava in bici a casa del fratello. Il fatto ha destato sconcerto in tutta Italia.