Un impatto tremendo, devastante. Poteva avere conseguenze ancora peggiori un grave incidente che si è verificato questo pomeriggio 8 aprile, intorno alle ore 18:00, tra i comuni di Oria e Latiano, in provincia di Brindisi. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un treno regionale partito da Taranto e diretto a Brindisi ha colpito improvvisamente un camion che si trovava sui binari. L’impatto tra i due mezzi è stato praticamente inevitabile.

Il macchinista del treno non ha potuto far nulla per fermarsi prima ed evitare l’impatto. Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi con un’ambulanza 118, unitamente ai carabinieri della locale compagnia e ai Vigili del Fuoco giunti dal vicino distaccamento di Francavilla Fontana. I “Caschi Rossi” hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure al conducente del mezzo pesante, che sarebbe rimasto ferito ma non in maniera grave.

Passaggio a livello funzionava

Le autorità stanno indagando per bene su quanto accaduto questo pomeriggio sulla linea ferroviaria Taranto-Brindisi. Dai primi accertamenti eseguiti sul posto pare che il passaggio a livello funzionasse correttamente. Non è ancora chiaro come mai il camion si trovasse proprio sui binari: questi particolari saranno eseguiti nelle prossime ore.

Il treno coinvolto nel sinistro è il regionale n. 19983, che era partito da Taranto alle 16.54. A bordo c’erano soltanto 15 passeggeri che non hanno riportato nessuna conseguenza. Nel frattempo Trenitalia, che gestisce la linea in questione, ha preso atto dell’accaduto e ha già organizzato dei bus sostitutivi sia da Taranto che da Brindisi. La linea ferroviaria è stata quindi chiusa al traffico.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo incidente. Le autorità stanno cercando di ricostruire quello che è accaduto. Il camion ha riportato danni piuttosto ingenti, così come il treno, danneggiato anch’esso dal violento urto. Non appena i rilievi termineranno e i mezzi saranno rimossi, la linea ferroviaria sarà riaperta al traffico.