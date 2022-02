Brutto incidente stradale nella mattinata del 4 febbraio in Puglia, precisamente sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale un’auto e un pulmino a 6 posti si sono violentemente scontrati per cause che sono tutt’ora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, un uomo 58enne residente ad Ostuni. Per lui purtroppo non vi è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

L’uomo è spirato quasi subito a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto con l’altro mezzo. I sei occupanti del pulmino sono rimasti feriti e per questo trasportati nel più vicino ospedale per essere sottoposti a tutte le cure del caso. Sul luogo del sinistro si sono recati gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto ad estrarre dalle lamiere i malcapitati. La statale 379 è l’unica superstrada che collega il capoluogo di regione e la città di Brindisi.

Impatto devastante

L’impatto tra i due veicoli è stato devastante. Basti pensare che il pulmino è finito contro un muretto a secco, mentre l’auto è rimasta sospesa su un canale di scolo. Sia il mezzo più pesante che l’auto hanno riportato danni piuttosto ingenti e sono andati praticamente semi distrutti dal violento impatto.

Il traffico sulla carreggiata non ha subito grossi rallentamenti, le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi del caso. La zona è stata poi rimessa in sicurezza. Gli occupanti del pulmino erano tutti operai che provenivano da Bari. Al momento la salma del 58enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Ostuni in attesa di ulteriori accertamenti.

Si attende comunque a breve la restituzione alla famiglia per poter svolgere le esequie dello sfortunato automobilista. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della vittima. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo incidente avvenuto in Puglia.