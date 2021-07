Si sono vissuti attimi di paura nel pomeriggio del 28 luglio sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, precisamente poco prima dello svincolo che conduce alla frazione brindisina di Tuturano, piccolo paese che si trova nell’hinterland della provincia. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, un camper con a bordo alcuni turisti diretti nel Sud Salento ha avuto un incidente che poteva avere anche gravissime conseguenze. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, uno pneumatico del mezzo è scoppiato. Il camper a questo punto ha fatto un testacoda sulla carreggiata, fermandosi al centro della strada.

A quell’ora, erano circa le 18:00, l’arteria in questione è molto trafficata, anche perchè si tratta di una strada a percorrenza veloce che collega il nord della Puglia con l’estremo sud della regione. Lì vicino ci sono gli svincoli di numerose località marittime. Per un fortuito caso, i veicoli che viaggiavano sulla carregiata hanno immediatamente rallentato la marcia. Alcuni automobilisti hanno prestato i primi soccori ai malcapitati. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Rallentamenti al traffico

Il traffico ha subito rallentamenti in direzione di Lecce. C’era il rischio concreto di ulteriori incidenti causati dalla presenza del camper al centro della strada. Tutto si è risolto nel migliore dei modi, e per gli occupanti del camper vi è stato soltanto tantissimo spavento. Nessuno è rimasto ferito. Sul caso ci sono comunque in corso le relative indagini.

Dopo aver fatto il testacoda, il mezzo ha anche urtato il guardrail, per cui è rimasto seriamente danneggiato nel lato anteriore. Tantissimi gli automobilisti che si sono quasi fermati per capire che cosa fosse successo. Il sinistro è avvenuto nei pressi di una nota attività ristorativa molto nota in tutta Italia.

Quando è scoppiato lo pneumatico il conducente del camper ha perso subito il controllo del mezzo. Dopo i rilievi del caso, il camper incidentato è stato rimosso e la viabilità è tornata scorrevole. Già intorno alle ore 19:00 la situazione di disagio per gli automobilisti è stata risolta. Resta lo spavento vissuto da queste persone, la cui vacanza è stata “rovinata” da questo incidente che sicuramente non si aspettavano.