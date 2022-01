Questa mattina la cittadina di Tuturano, frazione del comune di Brindisi, si è svegliata con l’ennesima tragedia che ha colpito la comunità. Il paese è attonito per l’improvviso decesso di Damiano Carone, un 46enne che nella serata di ieri 19 gennaio è rimasto coinvolto in un terribile sinistro stradale sulla provinciale 80 che collega Brindisi a San Donaci. L’incidente è avvenuto a pochi chilometri da Tuturano, in contrada Uggio, all’intersezione con la provinciale 43 che collega Mesagne a San Donaci.

Carone viaggiava a bordo di un Liberty 50 e a quanto pare era sprovvisto di patente. All’improvviso il suo motociclo ha impattato contro una Kia Sportage condotta da M.G. 45 anni e nato a Mesagne. L’uomo alla guida del veicolo non ha riportato grosse conseguenze fisiche ed è ancora in stato di shock. Per questo i sanitari del 118 lo hanno portato in ospedale, anche per sottoporlo ai relativi test tossicologici, per vedere se prima di mettersi alla guida l’uomo abbia assunto alcol o stupefacenti. I risultati in tal senso dovrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Salma restituita ai famigliari

Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, Giovanni Marino, già nella seata di ieri ha dato il nulla osta per la restituzione della salma di Damiano Carone ai suoi famigliari, ciò per fare in modo che i suoi cari e la cittadinanza possano dare l’estremo saluto al loro congiunto. La ricostruzione del sinistro è affidata alla Polizia Locale di Brindisi.

In queste ore sui social stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia di Carone. I cittadini si sono stretti attorno alla famiglia, colpita da questa tragedia improvvisa. Erano circa le ore 18:00 di ieri quando il Liberty 50 condotto da Carone e l’auto hanno impattato.

La notizia del decesso di Carone si è diffusa immediatamente nella cittadina, destando sconcerto e sgomento tra gli abitanti di Tuturano. L’impatto tra i due veicoli è stato talmente tanto forte che i detriti si sono sparsi su tutta la carreggiata: tutti e due i mezzi hanno riportato danni abbastanza ingenti e sono stati posti sotto sequestro.