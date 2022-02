Un brutissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 6:40 sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, una Renault Twingo di colore bianco è finita fuori strada. Alla guida c’era una 27enne di San Vito dei Normanni, per la quale purtrppo non vi è stato nulla da fare. La giovane sarebbe morta sul colpo.

L’auto pare abbia colpito prima un palo per poi finire nel terreno che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno estratto dalle lamiere il corpo ormai senza vita della ragazza. La ragazza lavorava a Ceglie Messapica, e stava andando proprio a lavoro quando all’improvviso ha perso il controllo della vettura.

Shock in paese

Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state ancora rese note. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, che hanno già svolto tutti i rilievi del caso, mentre i Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. La notizia di quanto accaduto si è sparsa subito a San Vito dei Normanni.

La cittadina pugliese è sotto shock, gli abitanti sgomenti per questa tragedia che ha colpito inaspettatamente la comunità. Come già detto le cause del sinistro non sono note e su questo si sta cercando di fare chiarezza. Pare si sia trattato di un incidente autonomo, nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a San Michele Salentino è un’arteria stradale molto trafficata, perchè permette di raggiungere i centri dell’hinterland della provincia. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questo incidente stradale costato la vita ad un’altra giovane vita.