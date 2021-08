Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba, giorno di Ferragosto, in provincia di Brindisi, precisamente sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Manduria, cittadina quest’ultima situata in provincia di Taranto. Secondo quanto riferiscono i media locali, tre giovani ragazze di Ostuni stavano viaggiando a bordo di una Fiat Panda, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, il mezzo si è andato a schiantare contro il pilone di un passaggio a livello.

L’impatto è stato violentissimo. L’auto si è ridotta ad un groviglio di lamiere nella parte anteriore. Purtroppo, per una ragazza di 20 anni che viaggiava sul sedile posteriore non vi è stato nulla da fare. Sul posto sono piombati a sirene spiegate i sanitari del 118 con le ambulanze, i carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. La Radiomobile ha proseguito con i rilievi del caso sul luogo del sinistro. Per motivi di privacy le generalità delle vittime non sono state ancora rese note.

Ostuni sotto shock

Le altre due ragazze che viaggiavano nella Panda sono rimaste ferite: entrambe hanno 23 anni. La notizia di quanto accaduto si è sparsa immediatamente nella “Città Bianca”, Ostuni appunto, e ha destato sconcerto e sgomento tra gli abitanti. Sotto shock amici e famigliari della vittima.

Come si vede dalle foto diffuse dai media locali, all’auto è saltata anche una ruota. I rilievi sono andati avanti per diverse ore, tanto che alle ore 8:000 gli inquirenti erano ancora sul posto per accertare per bene le cause del sinistro. La carreggiata è stata poi ripulita dai detriti e messa in sicurezza. Sulla conducente saranno eseguiti i relativi esami tossicologici. Anche il passaggio a livello ha subito diversi danni.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel brindisino nella mattinata di Ferragosto. Ogni anno sono molti i giovani che perdono la vita in queste tragiche circostanze. Sul caso in questione non resta che aspettare nuove informazioni da parte degli inquirenti preposti alle indagini.