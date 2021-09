Stavano tornando da un negozio di articoli sportivi a Brindisi, lì dove avevano appena comperato una bicicletta nuova per i loro figli, ma Ilaria Chieca, 32 anni, non ce l’ha fatta. Lei e il marito sono infatti rimasti coinvolti in un bruttissimo incidente stradale sulla strada provinciale che conduce da Brindisi a San Vito dei Normanni, in Puglia. Entrambi viaggiavano su una Ford Fusion: lei era seduta sul lato del passeggero, lui era alla guida. All’improvviso c’è stato l’impatto con una Fiat Panda condotta da una 20enne di San Vito dei Normanni. Anche la Chieca e il marito abitavano a San Vito.

Tutta da ricostruire ancora la dinamica del sinistro. Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che la Panda abbia urtato la Fusion proprio dal lato del passeggero, dove si trovava la 33enne. Per la 20enne, unica occupante dell’altro mezzo, è stato necessaria una corsa verso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove attualmente si trova ricoverata in Terapia Intensiva. Nessuna conseguenza invece, a parte il forte stato di shock, per il marito della 33enne deceduta. La moglie sarebbe morta sul colpo.

San Vito dei Normanni sotto shock

La 20enne che guidava la Panda è stata invece sottoposta ai relativi esami tossicologici. La ragazza è risultata positiva al test della droga e adesso potrebbe essere indagata per omicidio stradale. La piccola utilitaria condotta dalla giovane è andata a finire frontalmente contro il guard rail, questo a causa della violenza dell’impatto.

Pezzi di motore, pneumatici e carrozzeria sono volati nei terreni circostanti e sull’asfalto in un raggio di decine di metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Brindisi e i Vigili del Fuoco giunti dal vicino comando provinciale. Saranno gli inquirenti a stabilire che cosa sia successo sulla provinciale ieri pomeriggio.

Intanto la cittadina di San Vito dei Normanni è sotto shock per quanto avvenuto, visto che il terribile sinistro ha coinvolto tre persone residenti nella comunità pugliese. Ilaria Chieca e il marito erano molto conosciuti nella cittadina. Ieri pomeriggio avevano deciso di andare a comperare un regalo per i propri figli, ma nessuno avrebbe mai potuto prevedere quello che sarebbe accaduto.