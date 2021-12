Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in Puglia, precisamente sulla superstrada che collega Brindisi a Taranto, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un van Mercedes Vito con a bordo sei persone si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare con precisione. Pare che il van abbia urtato un’auto, precisamente una Audi Q7, prima ribaltarsi.

Per gli uomini all’interno dell’Audi non vi sono state conseguenze, mentre è andata decisamente peggio agli occupanti del van. Inizialmente il bilancio parlava di tutte e sei le persone ferite, mentre dopo poco tempo è arrivata la notizia del decesso di una donna che si trovava all’interno del van. Tutti gli altri cinque occupanti sono rimasti feriti, alcuni dei quali in maniera grave e si trovano attualmente ricoverati presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Chiuso il tratto di strada

Sul posto sono giunti immediatamente e a sirene spiegate i sanitari del 118 con diverse ambulanze, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, i quali hanno proceduto a rilevare il sinistro. I pompieri hanno proceduto ad estrarre le persone coinvolte nel sinistro dall’interno del van.

Per diverso tempo il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico, questo in modo da poter effettuare con calma tutti i rilievi del caso. Sono impressionanti le immagini diffuse dai giornali locali, in particolate dalla testata online Brindisi Report, che mostrano il van ribaltato di traverso sulla superstrada.

Sul luogo del sinistro anche il personale dell’Anas. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto questo pomeriggio sulla superstrada che collega Brindisi a Taranto. Non è la prima volta che su quel tratto di strada si verificano incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo fatali per le persone coinvolte.