Comincia con un dramma la prima domenica di novembre a Brindisi, dove questa mattina, intorno alle ore 10:00, un cittadino che faceva una passeggiata sul litorale nord, in località Granchi Rosso, ha trovato il corpo senza vita di un uomo. Il cadavere giaceva sulla spiaggia. Il cittadino ha composto immediatamente il numero di emergenza e ha chiamato la Polizia di Stato, giunta in pochissimi minuti sul posto. Sul luogo del fatto di cronaca anche la Scientifica per i rilievi del caso.

Al momento sono poche le informazioni che si hanno circa la persona che è stata trovata deceduta. Si tratterebbe di un uomo dai tratti caucasici, molto probabilmente trasportato dal mare. Dalle condizioni in cui si è presentato il cadavere pare che il decesso della vittima risalga ad alcuni giorni addietro. Non ci sono elementi sull’identità del deceduto. Vicino al corpo esanime dell’uomo sono stati anche trovati dei pantaloni che sono stati comunque acquisiti agli atti.

L’orrore in spiaggia

Tanto lo shock per la persona che ha ritrovato il cadavere. Gli investigatori adesso stanno cercando di risalire alle cause del decesso di questa persona, che, lo ricordiamo, per il momento rimane ancora senza identità. Dell’accaduto è stato informato anche il pm di turno presso la Prcoura della Repubblica di Brindisi, Luca Miceli.

Sul posto si sono recati anche i militari della Guardia Costiera. Non è data sapere neanche l’età che avrebbe la persona trovata senza vita. Le indagini che scatteranno subito serviranno a chiarire i contorni di questa tragedia. La notizia di quanto accaduto si è sparsa subito in tutta la città, destando sgomento tra gli abitanti.

Granchio Rosso è una spiaggia che si trova appunto sul litorale nord di Brindisi. Anche durante la stagione invernale, diverse persone si recano sul posto per fare una passeggiata, data la vicinanza anche con l’area naturalistica di Punta del Serrone, che dista poche centinaia di metri. Si aspettano quindi ulteriori riscontri investigativi.