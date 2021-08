Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Serranova, una piccola frazione di campagna situata in agro di Carovigno, in provincia di Brindisi. Secondo quanto riferisce la stampa locale, una Fiat Bravo è stata travolta da un treno ad alta velocità. A bordo c’erano una madre e i suoi tre figli. Mentre attraversava il passaggio a livello, la donna, che guidava l’auto, si è accorta che il cambio si era rotto, per cui non si potevano inserire le marce.

Immediatamente la signora si è accorta della situazione di pericolo. Le sbarre si erano abbassate, per cui non con l’auto da lì non si poteva fuggire. La madre ha fatto scendere i figli dall’auto e insieme si sono messi in salvo oltrepassando a piedi la sbarra del passaggio a livello. Pochi istanti dopo è sopragiunto il treno Freccia Lecce-Milano 8886, che ha travolto l’auto colpendola dal lato posteriore. Per la vettura non vi è stato nulla da fare, in quanto è stata ridotta ad un groviglio di lamiere.

Salva la famigliola

Per la mamma e i suoi figli è stato tantissimo lo spavento. Sul posto sono piombate a sirene spiegate le pattuglie delle forze dell’ordine e le ambulanze del 118, unitamente ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi. Al momento non è dato sapere se il treno possa ripartire. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10:40.

La circolazione dei treni ha subito dei rallentamenti. Secondo quanto riferisce Brindisi Report il mezzo si trovava all’interno della zona di ricovero del passaggio a livello. Inoltre, bisogna precisare, questo per dovere di informazioni, che il passaggio a livello funzionava regolarmente.

Sul luogo del fatto di cronaca sono arrivati anche i carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni. I figli della signora avevano 3, 12 e 16 anni. La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo in tutta la borgata di Serranova e nella stessa Carovigno, destando apprensione tra gli abitanti.