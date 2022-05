Ascolta questo articolo

In questi giorni si stanno susseguendo notizie di avvistamenti di squali in diverse parti d’Italia. Si tratta, è bene precisarlo, di una buona notizia, in quanto questi animali sono fondamentali per mantenere l’equilibrio all’interno del mare. Gli squali sono una specie animale all’apice della catena alimentare. Ce ne sono tantissime specie, il più famoso è sicuramente lo squalo bianco, una volta presente anche in maniera massiccia alle nostre latitudini.

Questi animali nel corso dei secoli hanno acquisito la fama di mangiatori di uomini, ma le cose non stanno affatto così. Degli squali sappiamo ancora molto poco, ma stiamo imparando a conoscerli sempre di più, e non sono certo i mostri che hanno descritto alcune fiction di Hollywood nel corso degli anni. Alcuni giorni fa alcuni bagnanti di Brindisi hanno avuto un incontro molto ravvicinato con uno squalo azzurro, o chiamato comunemente verdesca. L’esemplare ha fatto capolino tra gli scogli per pochi minuti per poi riprendere il largo ed era lungo circa un metro e mezzo. Ma questa mattina 17 maggio è successo qualcosa di incredibile.

Squalo nella rete

Sempre al largo di Brindisi, nelle acque della località Granchio Rosso, questa mattina alcuni pescatori sono stati protagonisti di un’avventura che non avrebbero mai immaginato. Gli stessi erano andati a pescare al largo, quando all’improvviso nella rete è comparso un gigantesco squalo, che era rimasto impigliato.

Come si può vedere dalle immagini diffuse dai media locali, si tratta sempre della stessa specie avvistata alcuni giorni addietro, sempre nei pressi di Granchio Rosso a Brindisi. Lo squalo “pescato” questa mattina è infatti sempre una verdesca: l’esemplare era abbastanza grosso e lungo diversi metri (questi animali possono arrivare anche a 3 metri di lunghezza in età adulta). Lo squalo è stato tempestivamente liberato e rimesso in libertà.

Lo squalo azzurro una specie presente in maniera pressochè costante nei nostri mari, che si trova sia nelle acque tropicali che temperate. Lo squalo azzurro vive perolopiù al largo, ma di tanto in tanto si avvicina alla costa, ma non rappresenta assolutamente un pericolo per gli esseri umani.