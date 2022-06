Ascolta questo articolo

Un brutto fatto di cronaca si è verificato nella serata di ieri 17 giugno a Francavilla Fontana, grosso centro della provincia di Brindisi, dove un anziano di 81 anni ha sparato colpi di pistola nei confronti di un gruppo di ragazzi che stavano giocando a pallone per strada. Erano circa le ore 22:00, quando il rione “Pescheria” della “Città degli Imperiali” è stato squarciato dal suono di uno sparo e dalle conseguenti urla dei giovanissimi vittime dell’aggressione.

Il gruppo era composto da sei ragazzi che viaggiavano su due auto differenti. All’improvviso uno di loro ha forato una gomma della sua macchina, per cui si è fermato per poterla cambiare. Aprendo il cofano i ragazzi hanno trovato anche un pallone e così hanno deciso di tirare due calci. Le “pallonate” hanno adirato forse a tal punto l’anziano che ha deciso di agire in maniera però molto pericolosa.

Spari sui ragazzini

L’anziano, di cui per motivi di privacy non sono state diffuse le generalità, invece di uscire da casa e redarguire magari con le buone i giovani, ha pensato, male, di prendere una pistola che deteneva in casa e ha cominciato a sparare contro il gruppo. Il proiettile, per puro caso, non ha centrato per un soffio uno dei ragazzi.

Questi ultimi come è logico che sia si sono subito spaventati e hanno chiamato i carabinieri, la cui stazione tra l’altro distava soltanto 400 metri dal luogo dell’accaduto. Il personale dell’Arma diretto dal comandante Gianluca Cipolletta si è quindi recato sul posto per i rilievi del caso, recuperando anche il bossolo. L’arma, una calibro 7,65 è stata posta sotto sequestro.

Dell’accaduto è stata informata come da prassi la Procura della Repubblica di Brindisi, competente per territorio, che quindi ha emanato un ordine di arresto nei confronti dell’81enne con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo d’arma da fuoco in luogo pubblico. Nelle prossime sarà nuovamente ascoltato per la convalida del fermo.