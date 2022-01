Un curioso episodio si è verificato nella serata di ieri a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove un gallo se ne è andato in giro per le vie della città causando non pochi problemi alla circolazione stradale. Alcuni automobilisti hanno quindi provveduto ad allertare la Polizia Locale, che è intervenuta subito con i suoi agenti. Il personale della Locale è rimasto incredulo quando ha visto la scena. L’animale era fermo al centro strada e i veicoli faticavano a passare.

A questo punto, delicatamente, gli agenti lo hanno prelevato e allontanato dalla strada, che per lui poteva rappresentare davvero un serio pericolo. Si trattava di un piccolo pennuto assolutamente innocuo, ma che con la sua presenza ha rallentato non poco il traffico. Via Marconi poi è una strada a scorrimento veloce che si immette sulla strada che conduce alla vicina Latiano. Sono dovuti intervenire diversi agenti per rimuovere l’animale dalla carreggiata, in quanto non ne voleva sapere di volersi allontanare.

Consegnato ad un’azienda agricola

Al momento risulta difficile capire chi sia il proprietario del gallo e da dove sia scappato. Non sarà facile rintracciare il proprietario. Per questo gli agenti della Polizia Locale hanno contattato un’azienda agricola a cui hanno consegnato appunto il pennuto per la custodia. Per le forze dell’ordine appare chiara la responsabilità di qualcuno, che ha omesso la custodia dell’animale.

Tra l’altro non è la prima volta che nel nostro Paese un animale domestico sfugge al controllo dei proprietari andando ad invadere le strade cittadine o extraurbane. Fortunatamente per questo gallo la vicenda è finita tutto sommato bene, in quanto è stato appunto affidato ad una azienda agricola.

In queste circostanze sono molti gli animali che ogni anno perdono la vita. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questa vicenda che ha comunque incuriosito i mesagnesi e l’intera provincia di Brindisi. La notizia è stata riportata da alcuni media locali, come Brindisi Report.