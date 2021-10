Poteva avere serie conseguenze un bruttissimo incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 613, la superstrada che collega Brindisi a Lecce, dove un furgone Citroen Berlingo ha tamponato un autoarticolato per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto vicino lo svincolo che conduce alla frazione brindisina di Tuturano. Impressionante la dinamica di quanto accaduto, che ha spaventato gli automobilisti che percorrevano l’arteria stradale.

Il furgone, quindi, pare abbia tamponato il Tir, sopraggiungendo quindi da dietro. Nell’impatto il Berlingo è rimasto agganciato al mezzo pesante, che ha proseguito la sua corsa per una cinquantina di metri. La violenza dello scontro ha fatto aprire gli airbag del furgone. Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118. Il conducente del Citroen è rimasto ferito e trasportato presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Danneggiato il Tir

Il mezzo pesante ha subito un danneggiamento al tubo dei freni, che è stato riparato sul posto. Il furgone, invece, ha subito le conseguenze peggiori, in quanto la parte anteriore dove c’è il vano motore è andata completamente distrutta. Il mezzo in questione è stato poi rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini.

Chi ha visto la scena ha pensato subito al peggio. Illeso il conducente del camion. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi del caso, per cui adesso spetterà agli agenti stabilire esattamente che cosa sia successo questa mattina sulla Strada Statale 613. Impressionanti le immagini diffuse dai media locali.

La 613 è una delle arterie stradali più importanti e trafficate del Salento, in quanto collega i due rispettivi capoluoghi di provincia di Brindisi e Lecce. Qualche giorno fa, sempre nella stessa zona, un’automobile investì alcuni agenti della Polizia Locale di Brindisi che stavano effettuando il rilievo di un sinistro stradale. Anche quella volta fortunatamente tanto spavento e poche conseguenze fisiche per uno degli agenti coinvolti.