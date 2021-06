Una tragica notizia giunge dall’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove il 77enne Alfredo Cordella è morto a causa dei gravissimi traumi subiti durante un incidente stradale avvenuto nella giornata del 14 giugno scorso, sulla complanare della superstrada 379 che collega Brindisi a Bari, all’altezza dello svincolo per Torre Santa Sabina. Secondo quanto si apprende, l’anziano si trovava in sella alla sua bicicletta, quando, per cause che sono tutte in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura, precisamente da un furgone.

Il conducente del mezzo non ha riportato neanche un graffio, e si in quell’occasione si fermò anche per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Carovigno guidati dal comandante Lorenzo Renna. Il 77enne si trovava in villeggiatura estiva proprio a Torre Santa Sabina, nota località balneare della costa adriatica pugliese. I sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza la vittima del sinistro in ospedale, ma purtroppo per l’anziano non vi è stato nulla da fare. Il suo cuore si è fermato ieri.

L’anziano stava facendo una passeggiata

Come tante persone in questo periodo, l’anziano aveva scelto un bel pomeriggio di sole per poter fare un giro in bicicletta. Una semplice passeggiata, nulla di più. All’improvviso il furgone lo ha tamponato, sbalzando il malcapitato dalla sella della sua due ruote. Il furgone era condotto da un 55enne di Ostuni.

Il pm presso la Procura della Repubblica, Gualberto Buccarelli, di Brindisi ha proceduto a sequestrare la bicicletta e il telefonino del conducente del furgone, che sarà sottoposto a perizia. I magistrati vogliono capire esattamente che cosa sia successo, e se il sinistro sia da imputare ad una imprudenza del conducente del mezzo a motore.

La notizia del decesso del povero 77enne ha destato sconcerto in tutta la marina brindisina, destando sgomento tra i villeggianti e i residenti della stessa Carovigno. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto a Torre Santa Sabina nella giornata di lunedì scorso.