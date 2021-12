La pandemia provocata dal Covid-19 non accenna a mollare la presa neanche nel nostro Paese, dove la situazione rimane tutto sommato sotto controllo. Ma preoccupano i focolai che si stanno creando all’interno di numerose scuole della nostra nazione. Uno di questi si è creato nella scuola primaria di via De Gasperi dell’Ic Ruggero De Simone a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Negli scorsi giorni un’insegnante è risultata positiva al Covid-19.

Alcuni alunni sono stati sottoposti a tampone venendo trovati anch’essi positivi: per il momento i positivi accertati sarebbero 4 in una sola classe. Le autorità sanitarie hanno quindi cominciato come da prassi il contact tracing per verificare i contatti stretti degli alunni. I docenti e gli alunni che hanno avuto contatti con i casi risultati positivi al Covid-19 sono stati sottoposti a tampone molecolare, e quindi si attende l’esito dei tamponi. Per questo domani mattina 10 dicembre tutte le classi dell’istituto saranno in Dad.

Circolare della scuola

In queste ore la scuola ha emanato una circolare con la quale si fa riferimento “alla situazione di criticità venutasi a creare nel plesso di scuola primaria De Gasperi”. La direzione scolastica fa sapere che per classi non interessate da provvedimento di quarantena saranno prese ulteriori decisioni che saranno comunicate.

La circolare è stata diffusa anche sui gruppi Whatsapp dei genitori della scuola. La situazione, come già detto, viene tenuta sotto controllo dalle autorità sanitarie e cittadine. In queste ultime settimane diverse scuole della provincia di Brindisi sono state interessate da focolai di Covid-19. Sul caso di San Pietro Vernotico ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell’insegnante e degli alunni. La notizia ha fatto immediatamente il giro della cittadina brindisina, destando apprensione all’interno della popolazione. Attualmente la cittadina conta pochi casi di Covid, ma la guardia deve comuqnue restare altissima.