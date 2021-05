Spaventoso incidente stradale questa mattina a Brindisi, precisamente in via Torpisana, dove un’auto e una moto sono entrate in collisione. Erano le 7:45 quando nella zona si è udito un forte boato provocato dall’incidente. La dinamica sembra piuttosto chiara, anche perché la scena è stata ripresa interamente dalle telecamere di sicurezza installate dinanzi ad un edificio. I frame non lasciano spazi ad alcun dubbio.

Nelle immagini, nitidissime, si vedono passare tre automobili, subito dopo un’altra vettura si posiziona al centro della strada per svoltare, superando però la linea continua. In sottofondo si sente il rumore di una moto che sopraggiunge a velocità piuttosto elevata: dopo pochissimi secondi sulla scena compare la due ruote che va a schiantarsi contro il posteriore dell’auto. Il conducente del motociclo, dopo aver compiuto un volo di qualche metro, cade rovinosamente sull’asfalto e, sotto lo stupore dei passanti, si rialza da solo.

Motociclista miracolato

Il motociclista, insomma, è stato a dir poco miracolato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e gli agenti della Polizia Locale di Brindisi, che hanno proceduto ai rilievi del caso. Il conducente della moto, un 26enne originario di Mesagne, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per essere medicato.

Durante la caduta ha riportato ferite di lievi entità. Non rischia assolutamente nulla. Gli agenti della Locale, comunque, hanno proceduto a sanzionare sia il conducente alla guida dell’auto che lo stesso motociclista: il primo per aver invaso la carreggiata superando la linea continua, il secondo per il sorpasso.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto a Brindisi questa mattina. Il conducente alla guida dell’auto era un 29enne di Torre Santa Susanna, che al momento del sinistro stava effettuando una svolta per parcheggiare. Il video dell’incidente si è diffuso in poche ore nelle chat di tutti i cittadini del capoluogo di provincia adriatico.