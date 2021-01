Brindisi, esplode un appartamento dopo fuga di gas: feriti due anziani coniugi, edificio inagibile

Si è temuto il peggio alle prime ore dell’alba di oggi 31 gennaio a Brindisi, dove all’improvviso, intorno alle 5:00, è esploso un appartamento al rione Commenda, precisamente in via Seneca. Il forte boato ha svegliato i residenti del palazzo in cui si è verificato l’incidente. A causare l’esplosione forse una fuga di gas, ma adesso saranno i relativi accertamenti a stabilirlo. Le onde d’urto hanno letteralmente distrutto i muri dell’edificio, che adesso è inagibile. All’interno della casa in cui è avvenuto l’episodio c’erano due anziani coniugi di 78 anni, i quali fortunatamente sono rimasti quasi illesi. Per loro tantissima paura. I soccorsi sono scattati immediatamente.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118. I coniugi sono stati prelevati tra il fumo e le macerie e portati in salvo: fortunatamete entrambi erano coscienti. Anche le suppelletili dell’abitazione sono andate in frantumi. L’appartamento in cui è avvenuta l’esplosione è situato al terzo piano. Sul posto sono intervenute anche le volanti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno proceduto ad eseguire i rilievi del caso e ad ascoltare i testimoni, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza la zona spegnendo il rogo.

Evacuato l’interno edificio

Tutto il palazzo è stato evacuato ai fini della sicurezza e in maniera momentanea. Su tutto l’edificio sono stati eseguiti i relativi accertamenti. Solo dopo diverso tempo si è stabilito che ad essere inagibile è solo l’appartamento dove vivevano i due coniugi. Dell’accaduto è stato informato anche il Comune di Brindisi, che ha seguito la vicenda insieme ai suoi tenici. Alla fine un professionista dell’Ufficio Tecnico del Comune ha dato il via libera, e i residenti del palazzo sono rientrati nelle rispettive abitazioni.

Ad evacuare i residenti dell’edificio ci hanno pensato i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia. Tantissimo lo spavento per tutti quanti, che all’improvviso sono stati svegliati alle prime luci dell’alba dalla fortissima esplosione. Al momento i due anziani sono ricoverati presso l’ospedale Antonio Perrino con ustioni non gravi. Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli sulle loro condizioni.

La notizia di quanto accaduto ha fatto immediatamente il giro del capoluogo di provincia pugliese, destando apprensione tra gli abitanti. Il quartiere Commenda è una zona che si trova non molto distante dal centro storico della città, per cui si tratta di una zona abbastanza importante della città. Nessun’altro edificio è stato comunque danneggiato dall’esplosione.