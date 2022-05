Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 1° maggio sulla litoranea sud di Brindisi, all’altezza della località Cerano (lì dove insiste un importante polo industriale energetico). Secondo quanto si apprende, ma le informazioni sono ancora frammentarie, un motociclista di 36 anni, G.S. (queste le sue iniziali), residente a Tuturano, è deceduto. Il giovane viaggiava in sella ad uno scooter 125 assieme ad un’altra ragazza. Per il giovane si sono rivelati inutili i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118 giunti a sirene spiegate sul posto. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Per consentire i rilievi del caso la strada è ancora chiusa al traffico. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di San Pietro Vernotico e i carabinieri, unitamente al personale della Protezione Civile, che ha gestito anche la viabilità sul tratto stradale interessato dall’incidente, chiuso già a partire dall’altezza della rotatoria di Campo di Mare, marina della stessa San Pietro Vernotico. Nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Ragazza in ospedale

La ragazza che viaggiava assieme al giovane deceduto è stata portata in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Come detto non è ancora chiaro come sia avvenuto il sinistro, e per questo si attendono ulteriori dettagli da parte degli inquirenti. La notizia ha sconvolto la stessa Tuturano.

La popolazione ha appreso in pochissimo tempo della digrazia capitata nel pomeriggio odierno sulla litoranea sud. Gli automobilisti diretti a Tuturano e Brindisi, provenienti da sud, hanno dovuto deviare il loro percorso lungo la provinciale 89 Campo di Mare-San Pietro Vernotico e raggiungere lo svincolo della superstrada.

La giornata di oggi vedeva un intenso traffico, questo anche perchè il meteo è stato clemente, e per questo si è formata una coda di veicoli non indifferente. Nelle prosssime ore si potranno consocere ulteriori dettagli su quanto avvenuto. Si attendono gli esiti degli esami sulla salma della sfortunata vittima. A breve si potranno conoscere anche informazioni sulle condizioni della persona rimasta ferita che viaggiava con il 36enne.