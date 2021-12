Stava vagando senza meta nelle campagne tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, in provincia di Brindisi, precisamente in contrada Betta, quando un anziano è stato notato da alcuni ragazzi che giocavano a calcetto in un campetto vicino. I giovani hanno prontamente segnalato la presenza di una persona che vagava senza meta nella contrada, allertando i carabinieri del comando provinciale di Brindisi, i quali a loro volta hanno attivato gli agenti della Polizia Locale di Torchiarolo.

La pattuglia si è precipitata in pochissimi minuti sul luogo segnalato, trovando l’anziano e mettendolo al sicuro. Da quanto si apprende l’uomo, 88 anni, era uscito da casa nel pomeriggio e all’improvviso avrebbe perso l’orientamento. La segnalazione ai carabinieri è arrivata attorno alle 21:30. Gli agenti della Locale lo hanno fatto salire sulla macchina di servizio dopo essersi sincerati delle sue condizioni e lo hanno riaccompagnato a casa a San Pietro Vernotico.

Lieto fine

La vicenda è terminata con un lieto fine. Una volta tornato a casa l’uomo, in presenza degli agenti, ha chiamato la figlia dicendole che stava bene e che fosse rientrato a casa. Per motivi di privacy le generalità dell’anziano non sono state rese note. La Betta è una contrada che si trova non lontano dal sito archeologico di Valesio.

La zona è frequentata anche da numerosi sportivi provenienti anche dai paesi vicini che effettuano running o gite in mountain bike. La stradina che prende il nome dalla contrada omonima è lunga 10 chilometri e collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo di Mare. A quell’ora, però, di sera, non c’era nessuno.

Sarebbe stato difficile accorgersi dell’anziano se quei ragazzi non l’avessero visto. Tra l’altro proprio ieri a San Pietro Vernotico si è verificata una tragedia, dove un anziano è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Era morto da giorni e il suo corpo era in stato di decomposizione: in casa è stato trovato anche un cane deceduto e un altro in pessime condizioni di denutrizione.