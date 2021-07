Il coronavirus Sars-CoV-2 continua a mietere vittime e contagi in tutto il mondo, anche in Italia. Purtroppo in queste ultime settimane i casi stanno tornando ad aumentare, e nelle prossime ore dovrebbe anche arrivare una nuova stretta del Governo che imporrà l’uso obbligatorio del Green Pass all’interno di alcune strutture pubbliche, come bar e ristoranti. Ma proprio mentre l’Esecutivo presieduto da Mario Draghi si appresta a varare la suddetta norma, da Brindisi giunge una notizia che sta facendo discutere.

La direzione sanitaria dell’ospedale Antonio Perrino, ha comunicato infatti di aver ricoverato nel Reparto di Malattie Infettive due anziani di 80 anni affetti da Covid-19. Entrambi hanno già ricevuto la doppia dose di vaccino anti coronavirus. Le loro condizioni non sarebbero gravi e tutti e due i pazienti sono affetti da patologie pregresse. Tra l’altro, sempre all’ospedale Perrino, dal 3 luglio scorso è inagibile il Reparto di Rianimazione Covid a causa di un guasto ad un motore.

Numeri in aumento

Seppur la Puglia, almeno per il momento, non fa registrare una situazione critica a livello di contagi e decessi da Covid, il tutto viene costantemente monitorata. Anche in questa regione, infatti, nelle ultime settimane il numero dei positivi è cominciato a crescere nuovamente. Nelle ultime 24 ore in Puglia non si sono registrati decessi, mentre i nuovi casi registrati sono stati 154.

Secondo il monitoraggio settimanale effettuato dalla Fondazione Gimbe, a livello nazionale si rileva nella settimana 14-20 luglio 2021, rispetto alla precedente, un incremento del 115,7 per cento di nuovi casi (19.390 vs 8.989), mentre si confermano ancora in calo i decessi (76 vs 104). Dopo oltre tre mesi di decremento dei casi, si registra quindi una nuova crescita.

Sempre a Brindisi, nella giornata di ieri è arrivato in porto un traghetto proveniente dalla Grecia. A bordo sono stati trovati 17 positivi al Covid, i quali sono stati portati in quarantena in un Covid hotel a Bari. Secondo quanto dichiarato da Stefano Termite, direttore del Diparttimento di Prevenzione dell’Asl di Brindisi, queste persone positive al Covid trovate sul tragehetto stanno bene e sono del tutto asintomatiche.