Un terribile fatto di cronaca si è verificato nella mattinata di oggi a San Pietro Vernotico, nel brindisino, dove una donna è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Secondo quanto riferiscono i media locali, la signora, una 57enne, sarebbe deceduta più di una settimana fa. A trovarla cadavere nel letto sono stati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, i quali sono stati allertati da alcuni operatori della Caritas che seguivano la signora. La donna era piuttosto schiva, non aveva rapporti particolari con i vicini e passava molte giornate da sola chiusa in casa, per questo nessuno si è preoccupato.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Il dramma s’è verificato all’interno di un condomio. Per entrare nell’abitazione i pompieri sono saliti sul balcone dell’abitazione che affaccia su via Sardegna. Una volta entrati si sono trovati davanti la macabra scena. Pare che nessuno si fosse accorto della sua assenza. Nel palazzo si sentiva da giorni un odore nauseabondo, ma nessuni avrebbe mai creduto che in quella casa c’era un corpo senza vita da diversi giorni.

Cittadina sconvolta

Quando i pompieri sono arrivati l’appartamento era chiuso a chiave dall’interno. I volontari della Caritas hanno capito subito che fosse successo qualcosa, in quanto la signora non gli aveva risposto una volta arrivati. Le palazzine dove è avvenuta la tragedia sono quelle di via Pier Giovanni Rizzo.

Il corpo della signora era ormai in decomposizione. Inoltre la signora pare non avesse parenti in zona, nè nella stessa San Pietro Vernotico. Al momento non sono note le cause del decesso della signora, le quali saranno sicuramente accertate nelle prossime ore. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note.

La notizia del dramma ha sconvolto l’intera cittadina di San Pietro Vernotico. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel brindisino nella giornata di oggi. Anche nelle marine intorno alla cittadina la gente oggi parlava della tragedia avvenuta a San Pietro Vernotico. Un dramma della solitudine che spezza davvero il cuore.