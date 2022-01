Si sono vissuti attimi di grande tensione e paura questa mattina all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, precisamente nell’area Covid del Pronto Soccorso, dove una paziente di 52 anni è deceduta a causa di un arresto cardiaco. Secondo quanto si apprende dai media locali, la donna è arrivata in condizioni già critiche presso la struttura sanitaria. Era anche positiva al Covid-19. Il personale in servizio nel nosocomio pugliese l’ha soccorsa immediatamente prendendosi cura di lei, ma poco dopo è spirata.

I medici hanno fatto davvero di tutto per poterle salavare la vita, ma non vi è stato verso che la signora potesse riprendersi. Nell’ospedale sono arrivati anche i famigliari della signora, che, come da protocollo anti pandemia attendevano fuori. Proprio costoro avrebbero chiesto più volte di vedere la propria congiunta, fino a quando poi i sanitari gli hanno avvisati che per lei non vi era stato nulla da fare. A quel punto il figlio della 52enne sarebbe entrato con la forza nell’ambulatorio medico sferrando calci e pugni in faccia ad un sanitario.

Brutale violenza

La situazione è divenuta a dir poco incadescente e per questo al Pronto Soccorso è stata chiamata la Polizia di Stato del comune capoluogo, che sul posto ha portato diverse volanti. Gli agenti hanno bloccato i famigliari impedendo che la situazione potesse degenerare. Le generalità della donna deceduta non sono state rese note per motivi di privacy.

Da quanto si apprende si tratterebbe di una donna residente a Brindisi. Il decesso della signora è avvenuto intorno alle 12:00. Sotto shock il medico aggredito e i suoi colleghi che erano presenti nella struttura in quel momento. Al momento non sono note le condizioni di salute del sanitario.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto questa mattina all’ospedale di Brindisi. Purtroppo non è la prima volta che i sanitari di un ospedale vengono aggrediti, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Le forze dell’ordine sono sempre pronte a contrastare queste gravissime aggressioni.