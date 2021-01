Brindisi, donna 66enne trovata deceduta in casa: forse è morta nel sonno

Macabra scoperta questa mattina 19 gennaio a Brindisi, dove una donna di 66 anni, del posto, è stata trovata priva di vita all’interno di un appartamento situato in una palazzina di via del Mare, una delle vie centrali del capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, dalla giornata di ieri 18 gennaio i colleghi di lavoro, ma anche i famigliari, non avevano più notizie di lei. Questa mattina però, non vedendola tornare a lavoro, i colleghi si sono allarmati, per cui hanno contattato immediatamente la sala operativa della Questura. Le forze dell’ordine si sono messe subito in allerta.

Tra l’altro gli agenti della Polizia di Stato ci hanno messo pochissimi minuti ad arrivare sul posto, dato che il commissariato di Brindisi si trova a qualche centinaio di metri da via del Mare. Il luogo in cui è avvenuta la tragica scoperta si trova di fronte alla grande area parcheggio di via Spalato, che serve anche alcune banchine del porto interno. I poliziotti si sono recati subito nell’abitazione della signora, ma non potendo aprire la porta sono stati chiamati i Vigili del Fuoco del comando provinciale. I pompieri giunti sul posto e hanno proceduto ad aprire la porta.

Donna forse morta da due giorni

Una volta in casa pompieri e forze dell’ordine hanno cercato la donna, ma poco dopo è stata fatta la triste scoperta. La 66enne giaceva esanime nel letto. Sul suo corpo non c’erano segni di violenza, per cui il relativo esame ha stabilito che la signora sia morta per cause naturali, forse proprio nel sonno. Il decesso sarebbe avvenuto almeno un paio di giorni addietro, e infatti già da ieri 18 gennaio i colleghi non avevano più sue notizie. Per motivi di privacy le generalità della signora non sono state rese note.

Sul posto è giunto anche il personale della Scientifica, che ha proceduto a tutti i rilievi del caso, questo in modo da poter raccogliere ulteriori indizi sul decesso della vittima. Nelle prossime ore sicuramente si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto successo. L’appartamento un cui la donna viveva è situato al terzo piano. Nella zona ci sono molte palazzine che affacciano direttamente sul Seno di Levante del porto di Brindisi.

La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo nel comune capoluogo, destando sconcerto tra gli abitanti. Sconvolte anche le persone che abitavano nella palazzina in cui risiedeva la donna. Come già detto in precedenza, le autorità stanno cercando di stabilire le cause del decesso e raccogliendo tutti gli indizi utili a fare chiarezza su questo decesso. Si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi.