La pandemia di Covid-19 riprende forza anche in provincia di Brindisi. Il Comune di San Pietro Vernotico ha infatti comunicato che i suoi uffici resteranno chiusi fino alle ore 14:00 di oggi, in quanto ieri 4 novembre si è riscontrata la positività di un dipendente. Il sindaco Pasquale Rizzo ha predisposto opere di sanificazione sia nell’edificio che ospita il comune, che in quello che ospita il comando di Polizia Locale. Il dipendente in questione non avrebbe avuto però contatti stretti con il personale del comando.

Si tratta quindi di una sanificazione a scopo del tutto precauzionale. L’edificio dei Vigili Urbani sarà off limits fino alle 11:30. Per tutti i dipendenti di Palazzo di Città, lì dove previsto, ci sarà la possibilità di lavorare in smartworking, almeno per la giornata odierna. Saranno i dipendenti a comunicare “al segretario comunale ed ai rispettivi capo area tale intendimento”. La positività del dipendente al Covid è stata riscontrata ieri intorno alle ore 20:00, per cui la comunicazione è partita immediatamente.

L’ordinanza

Con l’ordinanza numero 45 del 4/11/2021, il sindaco Rizzo ha quindi ordinato la “sanificazione dei locali del Palazzo di Città sede del Comune e dei locali occupati dalla Polizia Locale, da eseguirsi nella giornata del 5.11.2021; a tal fine è fatto divieto assoluto di accesso nei predetti locali, ad eccezione del personale che dovrà procedere alla sanificazione ed a chi dovrà provvedere alla loro apertura. Il divieto opera dalle ore 22,00 del 4.11.2021 alle ore 11,30 del 5.11.2021 con riferimento ai locali della Polizia Locale, dai quali prenderanno avvio le operazioni di sanificazione, e dalle ore 22,00 del 4.11.2021 alle ore 14,00 del 5.11.2021, con riferimento ai locali del Palazzo di Città sede del Comune”.

Fino a questo momento la cittadina di San Pietro Vernotico, insieme ad alcuni comuni della provincia, era Covid-free, ma con l’aumento dei casi in provincia si è assistito ad un lieve peggioramento della situazione un pò dapperutto. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità sanitarie e per adesso comunque non desta particolari preoccupazioni.

L’ordinanza è stata inoltrata alla Prefettura di Brindisi, al comando locale dei carabinieri e alla locale tenenza della Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico. Non è dato sapere, al momento, se il dipendente trovato positivo al Covid nel comune sia vaccinato o meno, nè si conoscono le sue condizioni di salute.