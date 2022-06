Ascolta questo articolo

La stagione estiva non è cominciata con il migliore degli auspici a Campo di Mare, marina di competenza del comune di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Secondo quanto denunciato con alcune foto alla stampa locale da un lettore una delle rampe che permette di accedere alla spiaggia pubblica è completamente ricoperta di sabbia. Le foto inviate dal lettore parlano assolutamente chiaro. Campo di Mare è una delle marine più note della costa sud brindisina.

Nelle ultime estati è stata al centro della cronaca locale per alcuni gravi episodi di vandalismo, che ne hanno minato la bellezza e la tranquillità del posto. Non solo: da tempo nella marina c’è il problema del conferimento dei rifiuti. Secondo quanto riferiscono i media locali pare che la marina stia diventando una sorta di discarica a cielo aperto. Insomma non un belvedere per turisti e villeggianti che si apprestano ad arrivare in questi giorni.

Situazione al limite

La situazione insomma sta diventando a dir poco paradossale, anche perchè le spiagge in questi giorni sono piene di gente, che cerca di godersi qualche ora di spensieratezza e relax lungo la costa. Da prendere in considerazione, poi, che la scalinata in questione è utilizzata dai clienti di un noto stabilimento balneare il cui ingresso si trova proprio vicino la scalinata.

Inoltre dell’erba secca si affaccia lungo la scalinata, rendendo ancora più “triste” l’arrivo di turisti e villeggianti in spiaggia. L’erba seca poi in questo periodo rappresenta un autentico pericolo, in quanto la zona è stata devastata già all’inizio della stagione calda da diversi incendi di rilevante importanza.

Immaginiamo cosa potrebbe accadere se anche un piccolo rogo si scatenasse in piena marina. Le persone, per il momento, devono utilizzare una rampa di accesso ripida che è stata studiata per facilitare l’ingresso in spiaggia alle persone con disabilità. Da notare poi la presenza di rifiuti anche lungo tutta la scalinata.