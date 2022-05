Ascolta questo articolo

Vito Bari è un giovane 36enne di San Pietro Vernotico, cittadina che si trova in provincia di Brindisi. L’intera zona vive di agricoltura, e Vito non appena ha ereditato i terreni del nonno defunto non si è perso d’animo e ha continuato a curare quei terreni proprio come faceva il parente. Il giovane ha una grande passione per la campagna, circostanza che si evince anche dal suo profilo Facebook, dove pubblica sue foto mentre si trova nei terreni e cura le sue piantine.

In queste ore però per il ragazzo non c’è pace. Qualche malintenzionato, infatti, negli scorsi giorni ha deciso di rubare centinaia di piantine che Vito aveva piantato nei suoi terreni in contrada San Paolo, zona situata nelle campagne di Tuturano, frazione del comune di Brindisi e non distante molto dalla stessa San Pietro Vernotico. Bari si dice molto affranto da quanto accaduto e si è accorto del furto nella mattinata di sabato 7 maggio.

Indagini in corso

Il 36enne, pur con tutta l’amarezza per il vile gesto subito, si è recato tempestivamente alla caserma dei carabinieri di Tuturano per sporgere regolare denuncia contro ignoti. I militari dell’Arma sicuramente indagheranno per riuscire a scoprire che cosa sia accaduto e chi sia l’autore del furto. Il danno sarebbe piuttosto ingente: circa 300 euro solo del costo delle piantine, a cui si deve sommare anche il denaro speso per la cura delle stesse.

“Settimane di lavoro, e sacrificio buttate al vento, ho pensato di mollare e vendere tutto ma passata la rabbia iniziale mi sono reso conto che la terra per me è la vita e non posso rinunciarci” – così ha spiegato Vito Bari alla testata giornalistica Brindisi Report, che lo ha raggiunto telefonicamente per farsi spiegare quanto avvenuto.

Vito ha cominciato a curare i suoi terreni con la vecchia motozappa ereditata dal nonno, poi pian piano e con enormi sacrifici è riuscito a comprare tutta l’attrezzatura moderna che serve per poter curare i campi e le relative coltivazioni. “Ho problemi alla schiena e mettere a dimora centinaia di piantine non è stato facile, esserci riuscito è stata una conquista” – così ha concluso Bari parlando con Brindisi Report.