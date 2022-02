Con due martelli pneumatici stava tentando di demolire un marciapiede pubblico per poter creare un altro varco in modo che i clienti potessero accedere all’area parcheggio senza intoppi. La serata è finita male per un ristoratore di Brindisi, che al rione Bozzano è stato colto in flagranza di reato da una pattuglia della Sezione Volanti nella serata del 30 gennaio. I poliziotti sono stati avvisati da un cittadino, che ha notato l’insolita azione posta in essere dal ristoratore.

I fatti si sono verificati attorno alle ore 21:30. “Il ristoratore evidentemente aveva pensato di poter aprire in modo del tutto arbitrario un altro varco di accesso al parcheggio oltre a quello già esistente” – così spiega in una nota la Questura di Brindisi. La segnalazione del cittadino è avvenuta proprio chiamando la linea di emergenza della Polizia di Stato. Per motivi di privacy le generalità del ristoratore non sono state rese note. Per lui la serata è finita malissimo.

Denunciato

Una volta accertato che il ristoratore non avesse nessun permesso per demolire il pezzo di marciapiede è stato identificato e quindi denunciato per danneggiamento aggravato. Dell’accaduto la Questura ha informato il comune di Brindisi, che adesso adotterà i provvedimenti del caso nei confronti del ristoratore.

Potranno essere infatti a suo carico le spese di ripristino dello stato dei luoghi, oltre a dover pagare i danni all’amministrazione comunale, che si è già attivata con i tecnici per valutare il danno effettuato dall’uomo. Le immagini diffuse dalla stampa locale non lasciano spazio a dubbi su quanto avvenuto.

Il marciapiede è stato seriamente danneggiato. I martelli pneumatici hanno provocato la distruzione di diversi metri di marciapiede, che è andato frantumandosi in mille pezzi. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Brindisi al rione Bozzano, quartiere residenziale della periferia sud della città.