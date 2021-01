Brindisi, crolla il solaio in costruzione di una concessionaria: morti e feriti sotto le macerie

Tragedia nella mattinata del 26 gennaio a San Michele Salentino, piccolo centro della provincia di Brindisi, dove all’improvviso è crollato il solaio di un capannone di proprietà di una concessionaria d’auto. Secondo quanto riferiscono i media locali, un 49enne di Ostuni, Franco Mastrovito, è deceduto ed è stato estratto ormai senza vita da sotto alle macerie, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave. L’incidente sul lavoro si è verificato mentre gli operai si preparavano a gettare del cemento, in modo da ristrutturare e ampliare il fabbricato adibito per l’appunto a concessionaria di rivendita auto.

Le cause di quanto accaduto devono ancora essere chiarite con precisione. Tutto è avvenuto nel giro di pochissimi secondi. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con alcune ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi. I pompieri hanno proceduto ad estrarre sia la vittima che i feriti dalle macerie, mentre Polizia Locale e carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso. Sul luogo del fatto di cronaca sono poi giunti i tecnici dello Spesal, il servizio di prevenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno loro a verificare se i lavori procedessero in sicurezza o meno.

Venti squadre dei pompieri a lavoro

Il crollo è stato abbastanza imponente, tanto che il 115 ha fatto giungere altri mezzi dai vicini distaccamenti di Ostuni e Francavilla Fontana. In totale sono state 20 le unità dei pompieri che hanno operato sul posto almeno nella fase critica dell’emergenza. Le operazioni sono state cordinate dal funzionario di guardia e dal comandante Giulio Capuano. Al momento non si conoscono tantissimi dettagli sull’accaduto, ma nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro di come siano andati i fatti.

Nel frattempo la notizia si è diffusa in tutta la cittadina brindisina e nell’intera provincia, destando sgomento tra gli abitanti. Dolore ad Ostuni, dove c’è l’unica vittima di questo incidente sul lavoro. Il luogo del crollo del capannone si trova in contrada Ajeni, alla periferia di San Michele Salentino. I giornali locali hanno pubblicato anche le immagini riprese sul luogo del fatto di cronaca.

In particolare Brindisi Report ha mostrato chiaramente il luogo del crollo, in cui si vedono operare i pompieri e l’autogru. Tutta la zona è stata transennata al fine di impedire l’accesso a terze persone, poi il tutto è stato messo in sicurezza. Sarà adesso l’autorità giudiziaria a chiarire per bene che cosa sia successo e per quale motivo il solaio ha ceduto. Il crollo non ha provocato danni ai veicoli che erano parcheggiati lì vicino.