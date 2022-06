Ascolta questo articolo

Si sono vissuti momenti di grande paura nella serata del 26 giugno a Campo di Mare, frazione marittima del comune di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un giovane di 34 anni, A.L. (le sue iniziali) residente nella frazione brindisina di Tuturano, ha perso improvvisamente il controllo del suo scooter Piaggio schiantandosi contro la rotatoria che si trova proprio all’ingresso della marina. Su quella strada innesta la SP 86 che collega appunto San Pietro Vernotico a Campo di Mare.

La situazione è apparsa grave sin dai primissimi istanti. Erano circa le 22:00 quando il silenzio della marina brindisina, che si trova sulla costa sud, è stato improvvisamente squarciato dal suono delle sirene delle forze dell’ordine e dei soccorritori. La scena che si è presentata dinanzi a questi ultimi è stata impressionante, con il giovane che giaceva sull’asfalto ed era tutto insanguinato. D’urgenza A.L è stato trasportato presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Prognosi riservata

Al momento la prognosi del ragazzo resta riservata. Le sue condizioni, da quanto si apprende dalla stampa locale, sarebbero gravi. I medici tengono il tutto sotto controllo. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, i quali sono appunto competenti per il territorio in questione.

Spetterà adesso a questi ultimi stabilire le cause che hanno determinato l’incidente e se vi siano ulteriori responsabilità. Dopo i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine per buona parte della serata, la carreggiata è stata pulita dai detriti e rimessa in sicurezza. Il motociclo è stato posto sequestro.

Il mezzo incidentato è stato prelevato da un carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico. La notizia ha destato apprensione e sconcerto nella piccola cittadina di Tuturano, già devastata quest’anno dalla perdita del calciatore Gianni Sabella, il quale qualche mese fa morì sempre in un incidente stradale con la moto a pochi chilometri più avanti dal sinistro avvenuto il 26 giugno.