Uno spaventoso incidente stradale si è verificato questo pomeriggio 2 aprile a Brindisi, precisamente in via Martiri delle Fosse Ardeatine, al rione Bozzano. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un giovane 22enne alla guida di una moto da enduro ha perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare con un palo della pubblica illuminazione. La caduta sull’asfalto è stata purtroppo rovinosa. La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire.

Stando ad una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che il ragazzo provenisse dal rione Commenda ed era diretto verso Bozzano, quando ad una rotatoria, nei pressi della Multisala Andromeda, ha perso il controllo della due ruote. Prima ha sbattuto contro un palo, poi il ragazzo, insieme alla moto, avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di finire sul cordolo del marciapiede, davanti ad un distributore di benzina. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi.

In Rianimazione

Al momento le condizioni del ragazzo sarebbero gravissime e si troverebbe ricoverato in Rianimazione presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Come detto sono ancora tutte da accertare le cause che hanno portato all’incidente. Il giovane è giunto in ospedale con codice rosso, viste le sue gravi situazioni.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Brindisi per effettuare i rilievi del sinistro e ricostruirne la dinamica. Un carroattrezzi della ditta Tarantini ha rimosso il mezzo, mentre la bonifica della sede stradale è stata effettuata dalla ditta Pissta. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto questo pomeriggio a Brindisi. Per motivi di privacy le generalità del giovane coinvolto nell’incidente non sono state rese note. I sanitari emetteranno un altro verdetto medico se ci saranno aggiornamenti sulle condizioni di salute del ragazzo. Spavento anche tra gli automobilisti che hanno visto la scena.