Lo hanno visto cadere da diverse decine di metri d’altezza e impattare violentemente con il suolo. Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio attorno alle ore 15:00 al rione Casale di Brindisi, precisamente al Monumento al Marinaio d’Italia, dove un giovane sui 30 anni è caduto da uno dei muraglioni che circondano l’edificio. Al momento non è dato sapere per quali motivi il ragazzo sia caduto da quell’altezza, se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente saranno le autorità a stabilirlo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che si trovavano nel piazzale inferiore dell’edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza, che dopo aver stabilizzato il malcapitato lo hanno trasportato presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso. Il giovane avrebbe subito diverse fratture durante la caduta.Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto ad ascoltare i testimoni ed effettuare i rilievi del caso.

Paura in città

Quando si è diffusa la notizia di quanto accaduto, in città c’è stato sgomento e preoccupazione. Non è infatti la prima volta che al Monumento al Marinaio accadono fatti di cronaca di una certa rilevanza, in quanto a volte l’edificio è stato “scelto” da aspiranti suicida, alcuni dei quali sono riusciti nel loro intento.

Sono diverse le persone che sono morte dopo essere salite sul monumento, a oltre 50 metri d’altezza per poi gettarsi di sotto. L’ultimo caso in ordine di tempo si è verificato lo scorso 21 novembre 2021, quando attorno alle 11:30 (era una domenica) un giovane salì sulla sommità del Monumento e si gettò di sotto finendo sul piazzale dove vi è uno dei due cannoni. Il suicidio avvenne sotto gli occhi di tantissime famiglie che erano assieme ai loro figlioletti, in quanto c’erano anche delle giostre in quel periodo.

Come già detto non è dato sapere se quanto accaduto oggi sia da ricondurre ad un gesto volontario o ad altro. Per ovvi motivi di privacy, ma anche per la delicatezza dell’accaduto, non sono state rese note le generalità della persona che è caduta dal muraglione del Monumento al Marinaio.