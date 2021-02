Si sono vissuti attimi di paura nelle prime ore del mattino di oggi 10 febbraio a Brindisi, dove intorno alle 4:15 è saltato in aria un chioschetto che doveva essere adibito a panificio. Il locale, un tempo, ospitava un’edicola, ma recentemente era stato acquistato da un commerciante che lo doveva appunto trasformare in un’altra attività. Ma all’alba di oggi qualcuno ha piazzato un ordigno talmente tanto potente, forse di medio potenziale, da distruggerlo completamente.

Come si vede dalle immagini diffuse dai media locali, il chioschetto è andato completamente distrutto. Tra l’altro il locale in questione si trova nel pieno centro cittadino, in piazza Di Summa, proprio di fianco l’ex ospedale che oggi funge da centro clinico per visite mediche.

Secondo quanto fanno sapere i carabinieri, che stanno conducendo i rilievi sul posto, l’ordigno piazzato sarebbe di natura artiginale. Il potenziale, comunque, è stato devastante. Quando il chioschetto è esploso i detriti si sono sparsi per decine di metri sulla strada, tanto che l’area è stata transennata e messa in sicurezza dai pompieri del comando proviciale di Brindisi. A lanciare l’allarme sono stati i residenti dei rioni Cappuccini, Centro e Commenda, che hanno udito la potente deflagrazione e sono stati svegliati di soprassalto.

Nessun ferito, indagini in corso

Fortunatamente al momento dell’esplosione nell’area interessata non stava transitando nessuno, neanche pedoni, per cui nessuno è rimasto ferito. Al momento resta ignoto il movente del gesto: i militari dell’Arma hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona, e non è escluso che proprio dagli occhi elettronici possano arrivare indizi utili a rintracciare i responsabili di quello che pare essere un attentato in piena regola.

I carabinieri mantengono il più stretto riserbo sulle indagini, che procedono spedite. Disperato il commerciante che doveva inaugurare l’attività, e proprio per questo aveva cominciato i lavori. Come si vede dalle immagini ripresi da Brindisi Report, alcuni grossi pezzi della struttura sono stati scagliati verso alcuni giardinetti che si trovano proprio di fronte all’attività distrutta.

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Senzacolonne News, era da due anni che in città non si verificava un episodio del genere. Sul caso, quindi, non ci resta che attendere ulteriori riscontri da parte degli investigatori. Per quanto era potente, l’ordigno ha fatto saltare in aria anche la struttura di metallo del chioschetto. Se l’ordigno fosse esploso qualche ora più tardi poteva essere una strage, anche perché lì vicino ci sono diverse attività di ristorazione e un istituto professionale.