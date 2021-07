Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Una cassiera veramente coraggiosa quella che lavora in questo supermercato di Carovigno. La donna, nonostante un'arma puntata contro, ha avuto il coraggio di reagire, limitando comunque i danni all'interno dell'attvità commerciale. Per lei comunque grande è stato lo shock. Questi episodi ci fanno capire che alcune persone non si curano del danno che possono provocare al prossimo, e mettono in atto comportamenti molto pericolosi e reati gravissimi, come appunto le rapine.