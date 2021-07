L’hanno vista a pochi metri dalla loro imbarcazione, mentre sfiatava fuori dall’acqua. Un bellissimo avvistamento è avvenuto nelle scorse ore sul litorale sud di Brindisi, precisamente nei pressi della nota marina di Torre San Gennaro (lungo la linea di litorale che conduce a Casalabate, nel leccese). Alcune persone, infatti, hanno avuto un incontro a dir poco ravvicinato con un esemplare di balena. Al momento non è chiaro di quale specie si tratti. Chi ha avvistato il cetaceo ha subito preso in mano lo smartphone per fare un video. Il frame è stato condiviso da un’altra persona sui social.

In poche ore il video è diventato virale e sta riscuotendo grande curiosità tra la gente del posto, e non solo. Urla e grida di stupore si sono avute sull’imbarcazione quando la balena, ad un tratto, è uscita quasi completamente fuori dall’acqua, facendo vedere il muso e la pinna dorsale. Il cetaceo non sembrava minimante disturbato dalla presenza dell’imbarcazione. “Eccola, adesso esce di nuovo” – così dicevano le persone che si trovavano sull’imbarcazione.

Avvistamenti rari

Vedere così da vicino un animale del genere è davvero molto raro. In questo periodo molti avvistamenti di balene sono state effettuati sia in Puglia, nel Sud Salento, ma anche in altri mari italiani, come il Tirreno. Nell’Adriatico, soprattutto nei pressi di Brindisi, non è molto difficile imbattersi anche in branchi di delfini, ma fino ad ora rarissimi e sporadici sono stati gli avvistamenti di balene.

Chi ha diffuso il video non ha voluto rilasciare ulteriori informazioni circa l’avvistamento. Certo è che la notizia si è diffusa in breve tempo nella zona, destando la curiosità degli abitanti e dei villeggianti del posto. Non è dato sapere neanche l’orario in cui la balena è stata avvistata. Ulteriori aggiornamenti si potranno conoscere nelle prossime ore.

Nel Mediterraneo, e quindi anche in Adriatico, sono diffuse alcune specie di balene, come ad esempio la balenottera comune. Si tratta del secondo animale del pianeta per dimensioni, dopo la balenottera azzurra. Si sa che può raggiungere e superare i 26 m, anche se la lunghezza media è molto inferiore. Saranno gli esperti eventualmente a decifrare a quale specie appartenga la balena avvistata a San Gennaro.