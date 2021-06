In una Brindisi blindata a causa del G20, l’incontro che ha visto partecipare presso la sede dell’Onu brindisina alcuni ministri degli Esteri provenienti da tutto il mondo, il conducente di un autocarro ha pensato bene di imboccare contromano una rotatoria situata presso il quartiere Sant’Elia. L’infrazione non è di certo passata inosservata, anche perché il camionista si è scontrato contro una volante dei carabinieri, che presidiava la strada complanare che costeggia la superstrada per Lecce.

All’improvviso l’autocarro è piombato sulla macchina dei carabinieri, provocando comunque pochi danni. L’urto è stato blando. Ma l’uomo alla guida del mezzo pesante si è cacciato in un grosso guaio, in quanto i militari hanno proceduto a fermarlo chiamando i rinforzi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha constatato di come l’autocarro fosse sprovvisto di Rca. A questo punto è scattata la relativa e salatissima sanzione amministrativa.

Il rifiuto dell’alcol test

A questo punto gli agenti hanno poi chiesto al conducente del camion di sottoporsi all’alcol test. Quest’ultimo, con grande sorpresa dei militari, ha rifiutato per cui, nei suoi confronti, è scattata anche una denuncia penale. Il camionista era un uomo di 49 anni residente sempre a Brindisi. L’incidente si è verificato intorno alle ore 13:00 di oggi.

Non si conoscono i motivi che hanno portato il conducente a rifiutare l’ordine dei carabinieri di sottoporsi all’alcol test. La notizia è diventata virale in breve tempo e si è diffusa in tutta la città, destando la curiosità degli abitanti. Non capita infatti tutti i giorni che un autocarro colpisca una volante dei carabinieri.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente altri dettagli su questo curioso caso di cronaca. Per motivi di privacy le generalità del conducente del camion non sono state rese note. La testata giornalistica Brindisi Report ha pubblicato alcune foto del sinistro. L’arteria stradale dove è avvenuto l’incidente solitamente è molto trafficata, in quanto lì vicino ci sono numerosi centri commerciali.