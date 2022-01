Brutto risveglio questa mattina per la proprietaria di una Citroen C3 al rione Sciaia di Brindisi, precisamente nella zona di via Materdomini. La sua auto infatti è stata trovata sfondata da una persona, che ha immediatamente allertato il comando della Polizia Locale del comune capoluogo. Gli agenti sono prontamente intervenuti sul posto segnalato, effettuando i rilievi dal caso. Da quanto si apprende, e come confermato anche dalla proprietaria della vettura, intorno alla mezzanotte e un quarto della notte tra il 24 e il 25 gennaio nella zona si è udito un fortissimo boato.

Stamane una persona si è accorta di quanto avvenuto. Gli agenti della Locale, effettuando i rilievi, tramite la targa della Citroen sono risaliti alla proprietaria, portandosi a casa sua e avvisandola di quanto accaduto. I danni alla Citroen sono davvero ingenti: al momento non è chiaro che cosa sia accaduto, ma molto probabilmente un’auto è piombata sulla C3 a grande velocità. Basti pensare che, secondo quanto emerso dai primi rilievi, l’auto sarebbe stata scaraventata su un’altra vettura parcheggiata lì vicino.

Indagini in corso

Come già detto al momento sono in corso le relative indagini da parte della Polizia Locale. Non è escluso che nelle prossime ore si possa rintracciare il responsabile, anche perchè per terra ci sarebbero non solo i pezzi della Citroen, ma anche quelli dell’altra vettura che l’ha colpita. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire quanto accaduto.

Un particolare di non poco conto è reso dal fatto che lungo l’arteria stradale in questione ci siano poche telecamere: tale circostanza non permette quindi di avere dei filmati di quanto avvenuto. La proprietaria dell’auto ha sporto immediatamente denuncia. Alla C3 è saltata completamente la targa.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno sicuramente conoscere ulterori dettagli su quanto avvenuto nella notte appena trascorsa a Brindisi. Il rione Sciaia è una zona periferica della città di Brindisi, la cui via Materdomoni conduce sulla costa nord del capoluogo i provincia pugliese.