Poteva avere conseguenze ben peggiori un brutto incidente stradale che si è verificato questa mattina a Brindisi, nel pieno centro abitato del capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, infatti, una Bmw X2, a bordo della quale c’erano padre e figlio adolescente, ha impattato contro la saracinesca di una attività, precisamente un Punto Enel. L’incidente si è vericato in viale Aldo Moro, all’incrocio con via Giuseppe Di Vittorio.

Nel sinistro è stata coinvolta anche una Ford Fusion condotta da un anziano. Fortunatamente il sinistro non ha causato gravi conseguenze sui malcapitati e si è trattato, tutto sommato, di un grosso spavento. Tutte le persone coinvolte sono state medicate sul posto dai sanitari del 118, giunti immediatamente subito dopo il sinistro. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso.

Danneggiata colonna portante

L’impatto con la struttura è stato notevole. La Bmw, colpendo la saracinesca, è andata a sbattere anche contro una colonna portante dell’edificio, e secondo le autorità ci sarebbe il rishio di crollo. Prima di estrarre l’auto dalla saracinesca sarà necessario eseguire una perizia sull’intera struttura e poi si potrà procedere a rimuovere il tutto.

La zona dove la vettura ha impattato è stata transennata con il nastro bianco e rosso, questo per fare in modo che le autorità eseguano con calma tutti i rilievi del caso. Per motivi di privacy le generalità delle persone coinvolte non sono state rese note. I danni alla Bmw e alla stessa attività sono ingenti.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Brindisi stamane. Non è il primo episodio del genere che si verifica in Italia. Ogni anno sono diversi gli incidenti simili che si accadono sul territorio nazionale: fortunatamente, spesso, si tratta di incidenti che si risolvono con pochi danni alle persone. Ad avere la peggio, in questi casi comunque isolati, sono quasi sempre i veicoli e le attività dove questi vanno a sbattere.