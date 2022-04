Si sono vissuti momenti di grande apprensione in queste ore a Brindisi, e precisamente nei pressi della frazione di Tuturano, dove in poche ore due autovetture sono andate a fuoco durante la marcia. Fortunatamente si è trattato di incidenti che non hanno provocato nessuna vittima o feriti. Per gli automobilisti in questione solo tantissimo spavento. Sui posti segnalati sono intervenuti come sempre accade in questi casi i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Ogni anno in Italia sono diversi gli episodi del genere che si verificano, molti spesso appunto senza nessuna conseguenza. Al momento non è chiaro che cosa abbia provocato gli incendi di queste due autovetture, ma sul caso stanno indagando le forze dell’ordine. I veicoli, lo ricordiamo, erano in movimento. Il primo episodio è avvenuto nella serata di ieri 15 aprile.

Episodi a distanza di poche ore

Intorno alle 22:50 del 15 aprile i Vigili del Fuoco hanno ricevuto una richiesta di soccorso da un’automobilista che segnalava una vettura a fuoco sulla statale 16 nei pressi di Tuturano. I pompieri sono partiti immediatamente dal comando recandosi sul posto e spegnendo le fiamme; a stretto giro sono giunti anche i carabinieri. L’auto andata a fuoco era un Suv a marca Nissan.

Questa mattina invece è tornata la paura sulla strada provinciale 83 che collega Tuturano a San Pietro Vernotico. Anche qui una vettura è improvvisamente andata alle fiamme mentre camminava. Il conducente è sceso dalla vettura e chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto assieme ai militari dell’Arma, questo in modo da effettuare i rilievi del caso.

Dopo di ciò la zona è stata rimessa in sicurezza. La notizia in questione si è diffusa immediatamente in tutta la zona destando apprensione tra gli abitanti. Entrambi i veicoli, come si può facilmente immaginare, sono andati distrutti. Saranno eventualmente le autorità a diffondere ulteriori dettagli su questi due episodi, ma si è appurato che si è trattato di incidenti che nessuno poteva prevedere.