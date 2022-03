Poteva avere conseguenze ancora più gravi un bruttissimo incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale 79 che collega Brindisi a Tuturano, frazione quest’ultima appunto del comune capoluogo. Secondo quanto riferiscono i giornali locali una Ford Fiesta condotta da una donna, le cui generalità non sono state fornite per motivi di privacy, è uscita improvvisamente di strada colpendo una cisterna per la raccolta delle acque.

La costruzione era in cemento, per cui l’impatto tra il veicolo e la costruzione è stato molto forte. Gli automobilisti di passaggio che hanno notato la scena hanno pensato subito al peggio, anche per le condizioni in cui era ridotta la vettura, ma fortunatamente la conducente non ha riportato conseguenze tali da comprometterne la vita. Si è trattato comunque di un grade spavento. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, unitamente ai Vigili del Fuoco e ad un’ambulanza del 118.

Donna in ospedale

La Polizia Locale di Brindisi, che si è recata sul posto con una pattuglia, sta provvedendo ad indagare sulla dinamica del sinistro, che non è ancora nota con precisione. Bisogna stabilire infatti che cosa sia realmente accaduto e perchè la vettura abbia sbandato in quel modo finendo fuori la carreggiata, nelle campagne circostanti.

Fortuna ha voluto che il sinistro non abbia coinvolto anche altri veicoli, visto che la provinciale 79 è trafficata a tutte le ore del giorno, in quanto è l’unica strada che collega direttamente Brindisi con Tuturano. Si è trattato insomma di un incidente autonomo. La donna è stata portato presso l’ospedale Antonio Perrino per accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ristabilire la copertura della cisterna, che è saltata durante il violento impatto con il veicolo. Come mostrano le immagini diffuse dai media locali i danni provocati dal sinistro sono piuttosto ingenti. Sul posto anche una autogru che ha sollevato la copertura per rimetterla a posto.