Avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori un brutto incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi 5 novembre, intorno alle 17:00, a Brindisi, precisamente sulla strada statale 379 che collega il capoluogo di provincia adriatico a Bari. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni in nostro possesso, pare che a scontrarsi frontalmente siano state due auto, una delle quali avrebbe imboccato contromano la statale. L’impatto è stato inevitabile.

A bordo dell’altra vettura c’erano tre persone, tra cui anche un minore. Si tratterebbe di parenti del nuovo acquisto del Brindisi Calcio. Gli occupanti del veicolo sono rimasti incastrati nelle lamiere a causa del forte impatto, per cui si è reso ncessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del vicino comando provinciale, giunti in pochissimi minuti sul posto assieme alla Polizia Stradale e alle ambulanze del 118. La strada è stata chiusa al traffico.

Auto distrutte

Le due vetture sono andate completamente distrutte. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Ancora da chiarire come mai l’auto abbia imboccato contromano la statale. La 379 è una arteria a scorrimento veloce, a quell’ora poi particolarmente trafficata.

Si tratta dell’unica strada che collega infatti Bari, Brindisi e Lecce. Il sinistro di questa sera si è verificato all’altezza dello svincolo per l’aeroporto Papola Casale, meglio noto come “Aeroporto del Salento”. Lì vicino si trova anche la Cannone Autodemolizioni. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.

I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere anche con l’ausilio di una autogru. Nelle prossime si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo incidente avvenuto a Brindisi. Non è tra l’altro la prima volta che in Italia un’auto imbocca una strada contromano provocando un incidente. La Stradale sul luogo del fatto di cronaca ha eseguito tutti i rilievi utili a stabilire con precisione la dinamica dell’incidente.